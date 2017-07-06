Госдума приняла во втором чтении законопроект об отчуждении приобретенных АСВ привилегированных акций банков.

Законопроект вносит изменения в законы «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Так, их предлагается дополнить нормой, предусматривающей право АСВ осуществить отчуждение 100% привилегированных акций, приобретенных за счет использования облигаций федерального займа, внесенных РФ в имущество АСВ.



«Законопроект направлен на установление возможности отчуждения приобретенных государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ») привилегированных акций кредитной организации, конвертации привилегированных акций указанной кредитной организации в обыкновенные акции и порядка такой конвертации после их отчуждения. Согласно законопроекту ГК «АСВ» будет вправе осуществить отчуждение ста процентов привилегированных акций, приобретенных за счет использования облигаций федерального займа. При этом изменения в законодательстве не затронут права других владельцев обыкновенных акций, поскольку предусматривается, что такая конвертация возможна только в акционерных обществах, в которых все акции банка (привилегированные и обыкновенные) принадлежат ГК «АСВ», — пояснили в комитете Госдумы по финансовому рынку.

Про словам председателя комитета Анатолия Аксакова, смысл законопроекта заключается в том, чтобы передать владение акциями санируемого АСВ банка «Российский Капитал» Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Планируется, что АИЖК создаст на его базе ипотечно-строительный банк, который будет активно работать в области финансирования жилищного строительства в РФ, в том числе решать проблемы дольщиков.