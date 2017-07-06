Николай Подгузов назначен на должность генерального директора ФГУП «Почта России», говорится в сообщении Минкомсвязи. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года, напомнили в министерстве.

«Почта России — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта Почта Банка, а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — На посту генерального директора Почты России Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова».

По словам Никифорова, команде под руководством Дмитрия Страшнова, который был назначен генеральным директором Почты России 19 апреля 2013 года, «удалось переломить негативный тренд и запустить процесс трансформации «Почты» в клиентоориентированное, экономически успешное предприятие».

Николай Подгузов родился в Ленинграде 29 мая 1974 года. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, в 2000-м — Московский государственный институт международных отношений МИД России. В 2000—2003 годах работал в разных должностях в Министерстве финансов Российской Федерации, с 2003 по 2006 год был вице-президентом департамента ОАО «Инвестиционный банк «Траст». С 2006 по 2010 год — вице-президент, директор управления «Ренессанс капитал-Финансовый консультант», с 2010 по 2012 год — начальник управления «ВТБ Капитала». С 2012 по 2013 год Подгузов был заместителем директора департамента экономики и финансов правительства РФ, а с сентября 2013 по июль 2017-го — заместителем министра экономического развития.

Ранее в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что порекомендует Минкомсвязи назначить Подгузова главой Почты России. «У вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову назначить вас на должность генерального директора ФГУП «Почта России», — заявил премьер.

Медведев порекомендует назначить замглавы МЭР Николая Подгузова главой Почты России Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что порекомендует Минкомсвязи назначить замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова главой Почты России.

В начале июля Никифоров в своем микроблоге в Twitter сообщил, что временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина.

Слухи об отставке Страшнова появились в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

Как сообщали ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли, в списке кандидатов на пост генерального директора Почты России пять человек, в том числе сам Страшнов и два заместителя министра экономического развития: Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.