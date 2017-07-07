Реальный курс рубля к доллару снизился в июне на 0,6%, к евро — на 1,9%

Российский рубль ослаб в июне по номинальному курсу на 1,1% к доллару США и на 2,7% к евро, а по отношению к декабрю 2016 года зафиксировано укрепление на 7,6% и 1,2% соответственно. Такие данные содержатся в сводке Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июне 2017 года», опубликованной в пятницу.

Средний номинальный курс доллара к рублю в июне составил 57,82 рубля против 57,17 рубля в мае 2017-го, курс евро — 64,82 рубля против 63,09 рубля.

Средние номинальные курсы за II квартал текущего года: 57,14 рубля за доллар (против 58,81 рубля в I квартале) и 62,75 рубля за евро (в предыдущем квартале — 62,62). Таким образом, в квартальном выражении рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 2,9%, а к евро ослаб на 0,2%, подсчитал ЦБ.

По сравнению с январем — июнем 2016-го номинальный курс рубля повысился в первом полугодии текущего года на 20,9% к доллару и на 24,8% к евро. Средние курсы за первое полугодие 2017 года: 57,97 рубля за доллар и 62,69 рубля за евро.

Реальный курс рубля к доллару снизился в июне на 0,6%, а к евро — на 1,9%. По отношению к декабрю прошлого года в июне зафиксировано укрепление российской валюты, оцениваемое в 8,4% к доллару и в 2,8% к евро.

Квартальная динамика была положительной для рубля: укрепление к доллару по сравнению с I кварталом текущего года по реальному курсу оценивается в 3,3%, к евро — в 0,1%.

Рост по отношению к первому полугодию прошлого года оценивается в январе — июне 2017-го в 23,3% к доллару и 28,1% к евро.

Следует обратить внимание на то, что динамику реального курса рубля Центробанк при первой публикации данных представляет не в точных, а в оценочных цифрах. В обновленной сводке также приводятся уточненные майские данные, отличающиеся от первоначально опубликованных.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 2% в июне по отношению к маю, укрепившись при этом на 3% к декабрю 2016-го и на 25,4% за полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Укрепление во II квартале по сравнению с I кварталом 2017 года составило 0,5%.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в июне, по оценке ЦБ, снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к декабрю он повысился на 3,7%, во II квартале по сравнению с I кварталом — на 0,6%. Рост за шесть месяцев в годовом выражении оценивается в 26,7%.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2017 году на базе курсов валют 39 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются Китай, Германия, Нидерланды (последние две страны поменялись местами по сравнению с 2016 годом), Италия и Белоруссия. Отметим, что Украина, которую в прошлом году Белоруссия вытеснила с пятого места, теперь на 11-м.