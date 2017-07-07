Реализация поручений президента РФ Владимира Путина в сфере страхования, большая часть которых касается развития системы страхования имущества граждан от рисков чрезвычайных ситуаций, позволит ускорить создание полноценно работающего механизма в этой сфере. Такое мнение высказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Законопроект о страховании жилья от рисков ЧС обсуждается уже несколько лет всеми участниками процесса, однако до сих пор не пришли к единому мнению и единой позиции. Поручения главы государства говорят о том, что у руководства страны есть понимание необходимости построения системы защиты имущественных интересов граждан, и их реализация позволит сдвинуть этот процесс», — сказал Юргенс.

Он отметил, что в появлении системы страхования имущества граждан от рисков ЧС заинтересованы прямые страховщики и Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).

Юргенс добавил, что РНПК готова обеспечить перестраховочную защиту в рамках создания системы страхования имущества граждан от ЧС. Страховое сообщество в целом сформировало и направило свои предложения ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Также глава ВСС напомнил, что одним из пунктов поручений является разработка предложений по созданию единой базы данных, содержащей сведения о договорах страхования имущества от рисков ЧС.

«ВСС выступает с идеей создания похожей базы — большой информационной системы, объединяющей данные о рисках в социальной и экономической сферах. В этой информационной системе могли бы тоже содержаться сведения о страховании жилья от ЧС. Союз планирует представить свой проект на следующей неделе в Санкт-Петербурге в рамках Международного финансового конгресса», — отметил Юргенс.



По его словам, проект будет неким глобальным офисом по интеллектуальному управлению этими рисками.