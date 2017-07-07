Реализация поручений президента РФ Владимира Путина в сфере страхования, большая часть которых касается развития системы страхования имущества граждан от рисков чрезвычайных ситуаций, позволит ускорить создание полноценно работающего механизма в этой сфере. Такое мнение высказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Законопроект о страховании жилья от рисков ЧС обсуждается уже несколько лет всеми участниками процесса, однако до сих пор не пришли к единому мнению и единой позиции. Поручения главы государства говорят о том, что у руководства страны есть понимание необходимости построения системы защиты имущественных интересов граждан, и их реализация позволит сдвинуть этот процесс», — сказал Юргенс.

Он отметил, что в появлении системы страхования имущества граждан от рисков ЧС заинтересованы прямые страховщики и Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).

Юргенс добавил, что РНПК готова обеспечить перестраховочную защиту в рамках создания системы страхования имущества граждан от ЧС. Страховое сообщество в целом сформировало и направило свои предложения ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Также глава ВСС напомнил, что одним из пунктов поручений является разработка предложений по созданию единой базы данных, содержащей сведения о договорах страхования имущества от рисков ЧС.

«ВСС выступает с идеей создания похожей базы — большой информационной системы, объединяющей данные о рисках в социальной и экономической сферах. В этой информационной системе могли бы тоже содержаться сведения о страховании жилья от ЧС. Союз планирует представить свой проект на следующей неделе в Санкт-Петербурге в рамках Международного финансового конгресса», — отметил Юргенс.

По его словам, проект будет неким глобальным офисом по интеллектуальному управлению этими рисками.

Путин дал поручения для развития добровольного страхования от ЧС

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения федеральных законов и решений по вопросам развития финансовых рынков в части совершенствования отдельных видов страхования. Этот список опубликован на сайте Кремля.