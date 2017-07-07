Банк России приказом от 6 июля 2017 года отозвал лицензии на осуществление страхования у подмосковного АО «Страховая компания «Мед-Гарант» (Балашиха, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0797). Соответствующее уведомление опубликовано в пятницу, 7 июля, на сайте регулятора, решение вступило в силу с сегодняшнего дня.

В частности, у «Мед-Гаранта» отозваны лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.

Данное решение принято в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия ее страховых лицензий 9 марта 2017 года, а именно с несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, поясняют в Центробанке.



Утративший лицензию страховщик должен исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям, а также не позднее следующего рабочего дня после отзыва лицензии уведомить страхователей (перестрахователей) и перестраховщиков о факте и дате досрочного прекращения договоров.

ЦБ приостановил три страховые лицензии Центробанк РФ приостановил лицензии трех страховых компаний, отозвал у одного перестраховщика и двух страховых брокеров. Соответствующие сообщения размещены на сайте регулятора.