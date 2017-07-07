Банк России приказом от 6 июля 2017 года отозвал лицензии на осуществление страхования у подмосковного АО «Страховая компания «Мед-Гарант» (Балашиха, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0797). Соответствующее уведомление опубликовано в пятницу, 7 июля, на сайте регулятора, решение вступило в силу с сегодняшнего дня.
В частности, у «Мед-Гаранта» отозваны лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.
Данное решение принято в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия ее страховых лицензий 9 марта 2017 года, а именно с несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, поясняют в Центробанке.
Утративший лицензию страховщик должен исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям, а также не позднее следующего рабочего дня после отзыва лицензии уведомить страхователей (перестрахователей) и перестраховщиков о факте и дате досрочного прекращения договоров.
Центробанк РФ приостановил лицензии трех страховых компаний, отозвал у одного перестраховщика и двух страховых брокеров. Соответствующие сообщения размещены на сайте регулятора.
АО «Страховая компания «Мед-Гарант» – небольшая по размеру сборов универсальная страховая организация. По итогам 2015 года компания заняла 244-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 41-е место по сборам в Московской области – основном регионе деятельности. Главные составляющие страхового портфеля компании в 2015 году: обязательное страхование автогражданской ответственности (44,02%) и добровольное медицинское страхование (43,36%). Компания имеет по одному филиалу в Москве, Балашихе, Симферополе и Волгограде. Головной офис компании расположен в Балашихе.
6 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-1873 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.