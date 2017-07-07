Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров «большой двадцатки» (G20) усилить координацию макроэкономической политики и не допускать возникновения рисков на финансовых рынках, передает агентство «Синьхуа».

Китайский лидер высказался за расширение доступа к финансовым услугам, чтобы финансовая сфера смогла стать движущей силой развития реального сектора.

Си Цзиньпин также отметил необходимость сотрудничества в области образования, подготовки кадров, занятости и распределения богатств. Это позволит увеличить эффективность экономической глобализации, добавил он.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7—8 июля.