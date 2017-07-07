Социнвестбанк снизил ставку по кредиту «Возможно все» на 0,5—1 процентный пункт. Теперь получить кредит без подтверждения дохода в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей можно под 22% годовых. При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка варьируется от 18% до 21% годовых в зависимости от суммы кредита, а в случае предоставления справки 2-НДФЛ — от 15% до 20% годовых.

Клиенты могут получить сумму до 2 млн рублей, а заемщики, относящиеся к категории «руководители», — до 3 млн рублей. Также для лиц последней категории, официально подтвердивших свой доход, при сумме кредита свыше 300 тыс. рублей действует пониженная процентная ставка — 14% годовых. К «руководителям» относятся сотрудники, в полномочия которых входит принятие решений, связанных с деятельностью организации.

Кроме того, банк уменьшил размер надбавки, применяемой в случае отказа клиента от личного страхования, ранее она составляла 2—2,5 п. п., теперь — 1—2 п. п. При наличии созаемщика ставка дополнительно снизится на 1 процентный пункт, однако если клиент отказывается от оформления финансовой защиты, скидка не применяется. При отсутствии страховки на второй и последующий годы ставка увеличивается на 5 п. п. Данные условия не действуют для заемщиков-руководителей при сумме кредита свыше 300 тыс. рублей.

Банк пересмотрел и параметры программы «Особое значение», которая предназначена для работников бюджетной сферы и госслужащих. Также на получение займа могут рассчитывать сотрудники коммерческих организаций, работающие в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта.

Теперь минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей (прежде — 300 тыс. рублей). Ссуды в размере до 100 тыс. рублей выдаются под 17,9% годовых, от 100 тыс. до 300 тыс. — под 15,9% годовых. При отказе от личного страхования ставки составят 21,9% и 20,9% годовых соответственно. Для займов в размере от 300 тыс. до 2 млн условия остались прежними: со страховкой — 13,9% годовых, без нее — 18,9% годовых.

«Стоит отметить, что программы позволяют получить довольно крупную сумму без залога и поручительства. Недостатком предложений является существенная надбавка за отказ клиента от финансовой защиты», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Заимствование предоставляется на срок до пяти лет. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.