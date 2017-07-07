Украинский бизнесмен, президент компании DCH Александр Ярославский заявил о заинтересованности в приобретении Проминвестбанка — украинской «дочки» российского Внешэкономбанка. Об этом он сообщил в пятницу журналистам, передает ТАСС.

«Заявки пока нет, но вопрос я рассматриваю. Документы в Национальный банк еще не подавал. У нас нет еще согласия продавца», — сказал он. Бизнесмен уточнил, что «имеет желание приобрести, даже если это не Проминвестбанк, то какую-то банковскую структуру».

Глава ВЭБа Сергей Горьков сообщал в конце июня журналистам, что банк структурировал сделку по продаже дочернего Проминвестбанка и ожидает ее согласования Нацбанком Украины. По его словам, срок рассмотрения заявки регулятором Украины составляет три месяца. Горьков заявлял, что у ВЭБа «есть не один вариант договора» с потенциальными покупателями, однако пообещал раскрыть информацию после согласования со стороны НБУ.



В марте президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали местные Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank (принадлежит Сбербанку России через европейскую «дочку» — Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).