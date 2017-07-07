Появление закона о защите прав потребителей финансовых услуг и наделение Банка России функциями надзорного органа в этой сфере упорядочит и систематизирует процесс рассмотрения жалоб и обращений граждан в том числе и по страховым услугам. Такое мнение высказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, комментируя соответствующую инициативу Ассоциации российских банков.

«Уже давно ведется дискуссия по закону о финансовом омбудсмене, который бы принял на себя работу с гражданами. И, казалось бы, нет ни у кого возражений против создания этого института, однако рынок до сих пор не получил такого механизма. И в этих условиях — пока не работает финансовый омбудсмен, и далее в переходный период, когда он появится, — логичнее было бы, чтобы жалобами по поводу всего, что связано с финансами, занимался регулятор на этом рынке, то есть Банк России», — отметил он.

Вся финансовая сфера имеет свою специфику, а каждая отдельная отрасль внутри нее тоже имеет свои особенности, продолжил президент страхового союза. «Например, в страховании необходимо глубокое понимание вопросов урегулирования страховых случаев. И здесь компетенции Банка России незаменимы», — считает Юргенс.

«В настоящее время на страховом рынке сформирована саморегулируемая организация на базе Всероссийского союза страховщиков, который тоже работает с обращениями граждан. У нас налажено взаимодействие с регулятором», — подчеркнул он.