Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Гражданский кодекс, касающихся финансовых сделок.

В первом чтении документ был принят в 2012 году.

Законопроект вводит в Гражданский кодекс понятие «ростовщических процентов». «Речь идет о процентах за пользование займом по договору займа, заключенному между гражданами или между заемщиком-гражданином и займодавцем — юридическим лицом, не осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. Если такие проценты в два и более раз превышают обычно взимаемые в подобных случаях проценты и являются чрезмерно обременительными для должника, то они могут быть уменьшены судом до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах», — уточняется в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Вводится дифференцированное регулирование займа в зависимости от субъектного состава и цели займа. При регулировании потребительских кредитов и займов, выдаваемых гражданам, закрепляется приоритет закона «О потребительском кредите (займе)».

Проценты по договору займа могут быть фиксированными или плавающими, по умолчанию они будут равны ключевой ставке ЦБ. Станет возможным досрочный возврат гражданином суммы займа полностью или частично без согласия кредитора, сообщил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Многие нормы законопроекта о финансовых сделках приведены в соответствие с мировыми стандартами — конвенциями и обычаями делового оборота. Это касается безналичных расчетов, аккредитивов, факторинга и многого другого. Все эти новеллы повысят привлекательность российской юрисдикции», — подчеркивается в сообщении.

В случае принятия Госдумой новые положения вступят в силу с 1 июня 2018 года. Распространяться на договоры, заключенные до этой даты, они не будут.

Нововведения расширят перечень предоставляемых финансовых услуг, сделают их более удобными и прозрачными, а также повысят надежность многих финансовых инструментов, подчеркнул Крашенинников.