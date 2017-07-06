Более 260 тыс. россиян оказались ограничены в водительских правах за долги. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов России.

Возможность ограничивать специальные (водительские) права должников, в том числе на управление мотоциклами, моторными лодками, катерами, яхтами и самолетами, была введена с 15 января 2016 года.

На 1 июня 2017 года эта мера действовала в отношении 262 тыс. должников с общей суммой долга 75 млрд рублей. Только за май число временно ограниченных в правах за долги водителей выросло на 30 тыс. Большая часть таких ограничений применена к должникам по алиментам — 188 тыс. человек, или 70% от подвергнутых такому ограничению.



В Москве число должников, попавших под ограничение водительских прав, выросло с начала года с 13 тыс. до 19,5 тыс., в числе которых почти 17 тыс. алиментщиков. Задолженность в данном случае составляет 25 млрд рублей.