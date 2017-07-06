Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве уличило ряд микрофинансовых организаций в незаконном включении в договоры пунктов, которые бы позволили им впоследствии нарушать законодательные ограничения, связанные с взысканием долгов, следует из сообщения ведомства.

«Отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Москве в ходе рассмотрения обращений граждан были выявлены факты недобросовестных практик по заключению микрофинансовыми организациями договоров потребительских кредитов (займов)».

Так, при выдаче займа и подписании договора МФО заключали дополнительное соглашение о частоте взаимодействия с должниками, условия которого существенно отличаются от требований статьи 7 федерального закона от 3 июля 2016 года № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

УФССП России по Москве считает, что данные условия договора являются неправомерными, направленными на нарушение прав граждан — потребителей финансовых услуг и фактически полностью нивелируют положения указанного федерального закона, говорится в релизе.



В отношении микрокредитных организаций были составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в районные суды для рассмотрения.