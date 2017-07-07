Ключевые фондовые индексы РФ заметно снизились по итогам торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ потерял 0,56% по отношению к уровню предыдущего закрытия и составил 1 912,48 пункта. Индекс РТС просел на 1,64% и завершил сессию на отметке 995,24.

Настроения на мировых фондовых площадках смешанные, а российский рынок испытывает давление от снижения до 47 долларов за баррель котировок нефти Brent, отмечает ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова. «Также чувствуется заметное напряжение инвесторов из-за встречи президентов США и РФ в рамках саммита G20. Опасения игроков сосредоточены вокруг геополитических рисков. Как следствие, курс доллара США поднялся до 60,5 рубля», — указывает она.

«Рублевый индекс ММВБ пока держится выше 1 900 пунктов, и с точки зрения технического анализа данная отметка выступает важным уровнем поддержки», — добавляет Соснова.



Акции Сбербанка по итогам торгов прибавили в цене 1,2%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 3,09%, «Газпрома» — 0,26%. Котировки бумаг «ЛУКОЙЛа» рухнули на 4,32%, акции самой Московской биржи подешевели на 0,09%.

«Акции «АЛРОСы» дорожают почти три недели, за это время они подошли к двухмесячным максимумам около 93,45 рубля за бумагу. Здесь присутствует потенциал для продолжения роста в область 95—100 рублей, но выше акция в моменте вряд ли поднимется. В понедельник эмитент представит данные по результатам продаж за июнь, статистика способна придать бумагам новый вектор движения», — комментирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

