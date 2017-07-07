Европейский механизм стабильности (ЕМС) одобрил выделение финансового транша для Греции в размере 8,5 млрд евро, сообщается в официальном постановлении совета директоров этой структуры.

Первая часть транша в размере 7,7 млрд евро будет переведена Греции в понедельник. Из этой суммы 6,9 млрд евро будут направлены на обслуживание долга, 0,8 млрд — на погашение задолженности. Вторая часть транша в размере 0,8 млрд евро будет выплачена Греции после 1 сентября 2017 года.



После выплаты, утвержденной сегодня, объем финансовой помощи ЕМС для Греции составит 39,4 млрд евро из общего объема программы в 86 млрд. ЕМС совместно с его предшественником — Европейским фондом финансовой стабильности (ЕФФС) предоставили Греции 181,2 млрд евро, включая утвержденную в пятницу сумму, что делает «спасательные» фонды ЕС крупнейшими кредиторами Греции.