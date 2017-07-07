Рубль ослаб по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 18:59 мск курс доллара расчетами «завтра» стоил около 60,55 рубля, что почти на 39 копеек выше уровня предыдущего закрытия. За день с этим инструментом было проведено порядка 42,8 тыс. сделок на общую сумму более 4 млрд долларов по курсам от 60,21 до 60,63 рубля за доллар.



Биржевой курс евро на 19:00 составил 69,04 рубля — это плюс 32 копейки к закрытию торгов четверга. По европейской валюте было заключено почти 5 тыс. сделок на 313,8 млн евро, диапазон котировок равнялся 68,79—69,09 рубля за евро.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, «российский рубль отыгрывает перепады настроения в нефти ограниченно».

Эксперт указывает, что «происходящее на сырьевой площадке пока укладывается в представление о закрытии длинных позиций и возвращении в суровую реальность перепроизводства нефти и скудного спроса на нее. Баррель Brent в пятницу в моменте падал на 3,5% и намерен, похоже, закрепиться впервые за полторы недели ниже 47 долларов».

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова не исключает, что если цены на нефть начнут рост, пара доллар/рубль все же может начать коррекцию от уровня 60,6 рубля за доллар.



«Но движение будет достаточно краткосрочным, — рассуждает она. — Во-первых, у нефти нет достаточно оснований для роста выше отметки 50 долларов за баррель по Brent. Да, запасы в США сократились на прошлой неделе. Но при этом был отмечен довольно резкий рост добычи. А это уже очередной повод сомневаться в том, что баланс спроса и предложения на мировом рынке будет достигнут в скором времени. Риск сохранения переизбытка предложения будет удерживать котировки нефти в диапазоне 45—50 долларов за баррель».

«Кроме того, в конце недели будет опубликован довольно большой блок статистики из США. Сильные цифры могут поддержать доллар, и это станет дополнительным поводом для роста пары. Таким образом, высоки шансы на движение в район уровня 61,6—62. Единственное, что может несколько сдержать ослабление, — приближение сезона налоговых платежей в РФ. Но в данном случае спрос со стороны экспортеров не сможет резко развернуть динамику», — пишет Рогова.



Ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова также полагает, что курс доллара «готов идти выше» значимого уровня сопротивления в районе 60,5 рубля, вокруг которого крутится сейчас.

