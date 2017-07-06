Почти каждая третья (30% от общего числа) покупка на матчах Кубка Конфедераций совершалась с использованием бесконтактных платежных инструментов, из них 20% платежей — с помощью мобильных устройств, таких как смартфоны и часы. Такая статистика приводится в пресс-релизе Visa.

По данным компании, всего на матчах Кубка Конфедераций FIFA 2017 в четырех принимавших его городах по картам Visa осуществлено почти 140 тыс. транзакций на сумму около 120 млн рублей. Средний чек — около 867 рублей.

Самую большую статью расходов болельщиков на стадионах (55%) составили счета за сувениры и спортивную атрибутику, на еду и напитки приходилось 45%. При этом на финальном матче было совершено в три раза больше трансакций, чем в среднем на всех матчах турнира. «Помимо этого, самые большие траты пришлись на матчи с участием сборной России и за третье место. Доля расходов иностранных гостей составила 13%. Больше всего потратили держатели карт, выпущенных в Чили (24%), в Мексике (22%) и в США (18%)», — уточняется в пресс-релизе Visa.

«Такие крупные спортивные события, как Кубок Конфедераций FIFA, — отличная возможность для нас представить новые способы оплаты. Опыт показывает, что российские болельщики открыты инновациям и охотно используют бесконтактные и мобильные платежи. Мобильные платежные сервисы — Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay — стали доступны держателям карт Visa в России меньше года назад, однако уже сейчас платежи с помощью мобильного телефона были одним из популярных способов оплаты на стадионах», — отметила генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.