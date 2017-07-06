Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий пороговую сумму задолженности, при наличии которой судебный пристав может запретить гражданину выезд из страны, с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Это увеличение не коснется требований о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального и (или) имущественного вреда, причиненного преступлением. Для этих требований пороговая сумма останется прежней — более 10 тысяч рублей — в целях особой защиты прав наиболее социально уязвимых категорий взыскателей», — отметил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении комитета. По всем остальным категориям требований, добавляет он, в случае уклонения от уплаты задолженности в течение более двух месяцев пороговая сумма по истечении этого периода снизится и будет тоже составлять 10 тыс. рублей.

Законопроектом также вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж должников после исполнения ими требований исполнительных документов, в том числе после оплаты задолженности.



В случае принятия проекта закона новые положения вступят в силу с 1 октября, при этом усовершенствованный порядок снятия временного ограничения на выезд может быть применен даже к тем ограничениям, которые были установлены еще до вступления закона в силу.

«Предлагаемые изменения позволят максимально ускорить и упростить процедуру снятия ограничения на выезд из страны тем, кто добросовестно оплатил задолженность, и сделают этот механизм соразмерным нарушениям», — подчеркнул Крашенинников.