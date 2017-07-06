Банк «Ноосфера» (Горно-Алтайск) с 7 июля понизил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Весна» (от 5 тыс. рублей на девять месяцев) открывается теперь под 7,5% годовых (ранее — под 8%), «Зима» (от 5 тыс. рублей на полгода) — под 7,3% (прежде — под 7,8%), «Особый» (от 50 тыс. рублей на год) — под 8,1% (до этого — под 8,7%).

Проценты по трем вкладам ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Блиц» (от 10 тыс. рублей на год) размещается в данный момент под 8,3% (вместо 8,8%), а «Пенсионный Плюс» (от 5 тыс. рублей, срок — от трех месяцев до полутора лет) — под 7,2—8,2% годовых (ранее — под 7,7—8,7%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Доходность по депозиту «Универсальный» (от 10 тыс. рублей, срок ― от трех месяцев до полутора лет) понижена до 7,2—8,2% годовых (с 7,7—8,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады пополняемые.