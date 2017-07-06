Минфин рассчитывает на ускорение принятия законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций после поручения президента РФ о развитии добровольного страхования имущества граждан. Об этом сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, одним из принципиальных является вопрос о возможности включать плату за страховку в платежку за услуги ЖКХ.

«Надеюсь, что поручение президента позволит нам преодолеть существующие разногласия... Считается, что мы своими мерами, которые предполагают возможность включить в жировку отдельную строчку (оплаты за страховку. — Прим. ТАСС) — что в Москве, например, по факту уже и так делается, — как-то ущемляем интересы граждан. Я не очень понимаю как. Я надеюсь, что наши оппоненты, прочитав поручение президента, с нами согласятся», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что это один из принципиальных вопросов. «Без этого, конечно, никакого охвата (граждан страхованием. — Прим. ТАСС), о котором президент нам дал указание, не получится», — полагает замминистра финансов.

Поправки ко второму чтению законопроекта Минфин рассчитывает подготовить в течение августа, отметил Моисеев.

Президент РФ 5 июля поручил правительству и Центробанку до 1 марта 2018 года принять меры по повышению заинтересованности страховщиков и граждан в более широком использовании добровольного страхования, в том числе страхования имущества от утраты в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Кроме того, президент поручил обеспечить доступность такого страхования для граждан, включая малообеспеченных, проживающих на территориях повышенного риска.

Путин дал поручения для развития добровольного страхования от ЧС Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения федеральных законов и решений по вопросам развития финансовых рынков в части совершенствования отдельных видов страхования. Этот список опубликован на сайте Кремля.

Законопроект о страховании жилья от ЧС Госдума приняла в первом чтении более двух лет назад — в феврале 2015 года. Он был разработан для того, чтобы снять нагрузку с федерального бюджета по компенсации ущерба гражданам, потерявшим жилье в результате природных катаклизмов, и переложить часть затрат на страховые компании. Сейчас идет обсуждение поправок ко второму чтению законопроекта.

Последняя версия законопроекта предусматривает, что застрахованные граждане в случае ЧС получат жилье площадью не меньше площади утраченного, а те, кто не застраховал свое жилье, — по социальным нормам (но не более той площади, которая была).



Законопроект вызвал много дискуссий — в частности, на одном из последних совещаний в Минфине, как сообщало ТАСС, обсуждалось исключение из законопроекта возможности включения платы за страховку в единый платежный документ оплаты коммунальных услуг.