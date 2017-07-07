В 2017 году банки увеличили долю отказов клиентам в кредите, тогда как микрофинансовые организации, напротив, эту долю значительно сократили, причем на обоих рынках немного выросло число кредитов и займов с признаками мошенничества. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем».

Цель совместного исследования заключалась в выяснении того, как часто банки и МФО отказывают клиентам в предоставлении средств, а также насколько обоснованными являются их опасения, то есть какая доля заявок приходится на мошенников. В качестве мошеннических в исследовании рассматривались кредиты и займы, по которым не было сделано ни одного платежа в течение трех месяцев после выдачи.

Как выяснили «Эквифакс» и «Е заем», в 2017 году банки хоть и немного, но увеличили долю отказов клиентам в предоставлении кредитов. Она выросла с 64% до 65%. При этом МФО стали отказывать клиентам гораздо реже — доля отказов сократилась с 58% до 47%.

«С конца 2016 года МФО сконцентрированы на работе с повторными заемщиками, так как уже нарастили достаточную для себя клиентскую базу. И это отражается на росте уровня одобрения, так как повторные клиенты более качественные, — поясняет Лига Трупа, занимающая должность управляющего директора сервиса «Е заем». — Банки, напротив, стали активнее привлекать новых клиентов, так как чувствуют выход из кризиса и уже готовы наращивать розничные портфели. При этом неминуемо падает доля одобренных заявок. То есть зарабатывать больше хотят и те, и другие, но МФО для этого нужно как можно больше повторных клиентов, а банкам — новых».

На обоих рынках в 2017 году доли мошеннических заявок остались примерно на том же уровне, однако с тенденцией к небольшому росту: у банков эта доля в I квартале составила 0,112% против 0,099% за аналогичный период 2016-го, у МФО — 3,3% и 3,2% соответственно.

«По нашим оценкам, доля заявок с признаками мошенничества в ближайшие годы продолжит расти на фоне неблагоприятных социальных и экономических условий — падения реальных располагаемых доходов и роста цен. Кроме того, серьезное влияние оказывает распространение в Интернете способов реализации мошеннических схем», — отмечает управляющий директор сервиса «Е заем».

«Уровень кредитов с признаками раннего мошенничества в банках довольно низок, тогда как в МФО он выше в силу специфики рынка. При этом мы наблюдаем усилия МФО по его снижению — за рассматриваемый период он сократился почти на 20%. Рынок МФО в последнее время находится под пристальным надзором регулятора, что также вынуждает микрофинансовые организации снижать принимаемые на себя риски. В результате игроки рынка вынуждены использовать все более интеллектуальные инструменты противодействия мошенничеству, для того чтобы противостоять внешнему натиску», — комментирует генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.



«По результатам исследования видно, что МФО увеличивают долю одобрения, несмотря на тенденцию к росту числа мошенничеств. Это говорит о том, что участники микрофинансового рынка научились оценивать риски, вводя передовые скоринговые системы. Это позволяет им наращивать портфели без угрозы скачка дефолтности», — заключают эксперты.