Вопрос санкций на первом рабочем заседании саммита Группы двадцати напрямую не обсуждался, но речь шла о необходимости отказаться от протекционизма и торговых ограничений. Об этом сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Непосредственно вопрос санкций не поднимался», — сказал министр. Однако, продолжил он, говорилось о необходимости «отказаться от протекционизма и ограничений в торговле, ограничений в движении финансов».

«Поэтому, безусловно, вопрос ограничений, санкций звучал, но — косвенно, при рассмотрении вопросов развития мировой торговли», — заключил Силуанов. Министр отметил, что протекционизм в мировой торговле, прежде всего со стороны крупнейшей экономики мира, может породить «мыльные пузыри» и перегрев.

«Необходимо предотвращать экономические кризисы путем всеобъемлющего финансового регулирования. Каждая страна должна придерживаться определенных принципов. Если мы говорим, что крупнейшая страна мировой экономики не будет этого придерживаться, тогда будет риск того, что там будут создаваться пузыри, что мировая экономика в определенный момент может дойти опять до того, что возникнут перегревы, основания для новых кризисных явлений», — сказал он.

Министр рассказал, что в своем выступлении на первом рабочем заседании саммита президент РФ Владимир Путин обратил внимание на слова своего американского коллеги Дональда Трампа о необходимости развития мировой торговли. «Эти слова президента США были подчеркнуты (Путиным), и в этом как раз было обращение: да, давайте выполнять то, о чем было заявлено», — рассказал Силуанов.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин также рассказал журналистам об обсуждении проблемы торговых ограничений. По словам Орешкина, позиция президента США на этом мероприятии кардинально отличалась от выступлений других лидеров: «он говорил о своей экономике, о справедливости в торговле».

«(Трамп) сказал такую фразу, что дефицит торгового баланса США составляет порядка 800 миллиардов долларов в год и страны, которые сейчас сидят с ним за столом, во многом ответственны в этом», — пересказал российский министр. По его словам, «другие лидеры в целом выступали с единой позиции: что развитие мировой торговли — это благо для мировой экономики, что главное — обеспечить справедливость распределения тех выгод, которые мировая торговля приносит разным странам, сделать так, чтобы экономический рост позитивно влиял на доходы всего населения».

Путин на G20 указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле Президент РФ Владимир Путин на первом рабочем заседании саммита «»группы двадцати указал президенту США Дональду Трампу на то, что в условиях существования ограничений нельзя говорить о справедливости в мировой экономике. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Силуанов ожидает, что проблема протекционизма в мировой торговле найдет отражение в итоговом коммюнике лидеров G20.

«Вы знаете, я думаю, что вопросы протекционизма и негативные последствия протекционизма найдут отражение в итоговом коммюнике стран — членов «двадцатки». Это будет основа для дальнейшего обсуждения этой темы», — сказал Силуанов.

По его словам, партнеры РФ по «двадцатке» убеждены в том, что протекционизм является большим минусом для мировой экономики и необходимо принимать совместные решения стимулировать мировой экономический рост.

По словам министра, Путин уделил внимание вопросам возможных рисков для мировой экономики, связанных с увеличением госдолга развитых стран.

«Если говорить про долг, в этих же странах с развитой экономикой накоплен большой объем долга. Если вы помните Маастрихтские соглашения, говорили о необходимости непревышения 60% от ВВП по уровню государственного долга. Сейчас в странах с развитой экономикой — около 100%. Поэтому, безусловно, когда растут ставки, когда вопросы долга также будут возникать как один из рисков устойчивого обеспечения роста экономики — на это обратил внимание президент РФ. Россия здесь, безусловно, выглядит очень успешно», — сказал он.

При этом Силуанов также отметил, что в странах с развитой экономикой в ближайшее время начнется ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе повышение центробанками ставок. «Рост сейчас наметился в экономиках развитых стран. Есть много рисков, связанных с тем, что начала расти инфляция, низкий уровень безработицы. По всей видимости, в ближайшее время начнется ужесточение, и уже началось в отдельных странах, ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ставок», — пояснил он.

Силуанов также заявил, что пересмотр квот Международного валютного фонда, которые определяют размер заимствований странам-участницам, будет сделан в конце 2019 года.

«Говорили о необходимости пересмотра квот МВФ. Это будет сделано в конце 2019 года. Для этого возьмем три последних отчетных периода и проведем необходимые расчеты», — подчеркнул он.

По словам Силуанова, страны БРИКС сошлись во мнении, что в рамках нового, 15-го, пересмотра квот доля государств с развивающейся экономикой должна существенно вырасти. «То, что доля стран с развивающейся экономикой должна существенно вырасти, безусловно, это факт. Страны БРИКС обращали внимание, что нужно выполнить обещание о пересмотре квот без всяких переносов, чтобы доля развивающихся стран в мировой экономике выросла», — подчеркнул министр.

Для каждого государства — участника фонда установлена квота, которая рассчитывается на основе общего положения страны в мировой экономике. Квота определяет максимальный размер взносов стран в МВФ и объем финансирования, на который каждый участник может рассчитывать.



В 2016 году МВФ пересмотрел квоты и увеличил их долю в пользу развивающихся стран. В десятку крупнейших членов МВФ впервые вошли Бразилия, Китай, Индия и Россия. В целом доля стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР) выросла с 14,18% до 14,7%. Лидерами среди участников МВФ являются США, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания.