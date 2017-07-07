Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило МСП Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «BB-/B». Прогноз по рейтингам остается «стабильным».

Уточняется, что долгосрочный кредитный рейтинг МСП Банка на две ступени выше его оценки собственной кредитоспособности («b»).

В релизе агентства поясняется, что позитивное влияние на рейтинг МСП Банка оказывает мнение аналитиков о его важной роли для правительства РФ и очень прочных связях с ним, а также об умеренной бизнес-позиции банка, которая определяется его ролью в кредитовании малого и среднего предпринимательства, и сильных показателях капитализации и прибыльности кредитной организации благодаря прогнозируемому коэффициенту капитала, скорректированного с учетом рисков, на уровне 11—13%, что, как отмечают эксперты, «выше показателей сопоставимых региональных банков».

«Вместе с тем на рейтинги банка негативно влияют риски изменения государственной экономической политики, а также сложные и волатильные условия ведения банковской деятельности в РФ, в частности возрастающие кредитные риски и ограниченная способность генерировать прибыль», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, профиль бизнес-рисков и позиция по риску МСП Банка могут оказаться под давлением в связи с продолжающимся сокращением сектора МСП в России в 2016—2017 годах, а также изменением бизнес-модели банка, которое предусматривает увеличение доли прямого кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Принимая во внимание проблемы российского банковского сектора, МСП Банк принял решение пересмотреть свою стратегию и перейти от двухуровневой системы, основанной на кредитовании финансовых организаций, к прямому кредитованию МСП, поясняют аналитики. «По нашему мнению, эта стратегия может создавать дополнительные риски для банка, поскольку ему придется конкурировать с другими банками в условиях снижения процентных ставок. Это может подвергнуть рискам устойчивость бизнес-модели банка и его способность конкурировать с более крупными игроками на рынке (хотя это не предусматривается нашим базовым сценарием), что может привести к дальнейшему сокращению кредитного портфеля или к необходимости формировать дополнительные резервы в связи с банкротством МСП, что требует более тщательного подхода к управлению рисками», — отмечают эксперты.

Они указывают на отрицательные финансовые результаты МСП Банка за 2016 год и связывают это с «рядом событий на рынке». В результате отзыва Банком России лицензии у Татфондбанка (в связи с чем объем резервов составил 2,7 млрд рублей в 2016 году) и оказания поддержки проблемному АКБ «Пересвет» объем резервов МСП Банка значительно увеличился в прошлом году, констатируют в S&P. Доля проблемных кредитов МСП Банка составляла 17,76% в конце 2016 года против 8,33% в 2015-м. По прогнозам агентства, «потери по кредитам могут оказаться в двузначном процентном диапазоне в 2017 году в связи с выходом из бизнеса некоторых небольших банков, которым МСП Банк выдал кредиты».

Аналитики ожидают, что объем кредитного портфеля МСП Банка сократится на 10% в 2017 году, поскольку прямое кредитование вряд ли компенсирует сокращение кредитования финансовых организаций. Вместе с тем эксперты по-прежнему полагают, что кредитование финансовых организаций будет преобладать в кредитном портфеле банка.

Позитивное влияние на оценку аналитиками собственной кредитоспособности МСП Банка по-прежнему оказывают его сильные показатели капитализации и прибыльности, в частности на фоне изменения стратегической ориентации банка. Несмотря на высокий уровень резервов на возможные потери по кредитам в 2016 году, показатели капитализации остались сильными и составляли около 13,6% по состоянию на конец 2016 года. По прогнозам S&P, МСП Банк будет использовать запас капитала в ближайшие годы: аналитики учитывают возможность формирования дополнительных резервов, обусловленную банкротством нескольких небольших финансовых организаций, которым МСП Банк выдал кредиты.



«Несмотря на проблемы, которые могут возникнуть у МСП Банка, он сможет решить их, поскольку имеет опыт работы в секторе МСП, а руководство банка планирует осуществлять переход к работе в новом сегменте постепенно», — заключают эксперты.

