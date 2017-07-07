Дефляция в Бразилии в июне этого года составила 0,23%. Об этом сообщил в пятницу Бразильский институт географии и статистики (IBGE), который является официальным органом федерального правительства республики.

По его данным, дефляция в крупнейшей южноамериканской стране зафиксирована впервые за последние 11 лет. Наибольшее снижение цен отмечено в сфере продуктов питания и электроэнергии. Ряд специалистов, опрошенных бразильскими СМИ, связывают дефляцию с падением покупательских возможностей населения из-за экономических проблем в стране.

В 2015—2016 годах экономика Бразилии переживала рецессию. Однако в июне IBGE сообщил, что национальный ВВП по итогам I квартала текущего года вырос на 1%. По данным этого органа, своим восстановлением бразильская экономика обязана в первую очередь развитию агропромышленного сектора.

В то же время, по прогнозу Центрального банка Бразилии, в дальнейшем рост ВВП замедлится и по итогам 2017 года составит 0,49%. Специалисты считают, что на перспективах восстановления экономики может негативно сказаться скандал, напрямую затронувший главу государства.



Так, 26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны с запросом о предъявлении Мишелу Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, в период марта — апреля текущего года президент республики получил «незаконные блага в размере 500 тыс. реалов» (152 тыс. долларов) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos.