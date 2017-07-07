Банк России в рамках реализации контрциклического подхода к формированию ломбардного списка повышает требования к обеспечению по своим операциям. Как поясняется в сообщении пресс-службы регулятора, ЦБ принял во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточность обеспечения.

В частности, с 1 октября 2017 года приостанавливается включение в ломбардный список новых выпусков облигаций кредитных организаций (решение не распространяется на облигации с ипотечным покрытием) и Внешэкономбанка; облигаций страховых организаций; облигаций международных финансовых организаций; долговых ценных бумаг, выпущенных за пределами РФ юридическими лицами — нерезидентами, бенефициарами или конечными заемщиками которых являются российские кредитные и страховые организации, а также ВЭБ.

В том случае, если в период с 7 июля 2017 года по 1 июля 2018 года в отношении включенных в ломбардный список облигаций указанных финансовых организаций будут регистрироваться или утверждаться изменения, связанные с увеличением их объемов или изменением даты или условий их погашения, Банк России будет рассматривать возможность приостановления использования соответствующих выпусков облигаций в операциях рефинансирования.

С октября 2017 года осуществляется поэтапное снижение поправочных коэффициентов (то есть, соответственно, увеличение дисконтов) по включенным в ломбардный список ценным бумагам указанных финансовых организаций: с 1 октября текущего года соответствующие значения поправочных коэффициентов будут снижены на 0,1 (то есть значения дисконтов увеличены на 10 процентных пунктов); с 1 января 2018 года действующие значения поправочных коэффициентов будут снижены на 0,2 (значения дисконтов увеличены на 20 п. п.); с 1 апреля 2018 года действующие значения поправочных коэффициентов будут снижены на 0,2 (значения дисконтов увеличены на 20 п. п.). С 1 июля 2018 года операции кредитования и операции РЕПО Банка России с указанными ценными бумагами будут приостановлены.

Совет директоров ЦБ принял решение об исключении с 10 июля 2017 года из ломбардного списка облигаций кредитных и страховых организаций, которые не принимаются Банком России в качестве обеспечения по операциям предоставления ликвидности.

«Банк России осуществляет постоянный мониторинг наличия в банковском секторе свободного обеспечения для рефинансирования кредитных организаций и при необходимости готов гибко реагировать на изменение рыночной ситуации», — подчеркивается в релизе.

В отдельном сообщении ЦБ говорится, что начиная с 14 июля 2017 года при включении в ломбардный список облигаций субъектов РФ и муниципальных образований, а также облигаций кредитных организаций будет требоваться наличие у выпусков (их эмитентов) кредитного рейтинга на уровне не ниже «ruВВВ» от RAEX («Эксперт РА») или «ВВВ(RU)» от АКРА. Помимо этого, при принятии решения о включении ценных бумаг в ломбардный список будут учитываться результаты проводимой Банком России оценки кредитного качества выпусков ценных бумаг (кредитоспособности эмитентов), условий их размещения и обращения, а также иные существенные обстоятельства.

Что касается ценных бумаг, ранее включенных в ломбардный список, то в отношении облигаций субъектов РФ и муниципальных образований, а также облигаций юрлиц-резидентов, выпуски (эмитенты) которых на 13 июля 2017 года не будут иметь кредитных рейтингов в соответствии с требованиями на эту дату (то есть рейтингов иностранных рейтинговых агентств), а по состоянию на 30 сентября 2017 года — рейтингов, соответствующих новым требованиям, будет осуществляться корректировка рыночной стоимости: с 1 октября 2017 года устанавливается дисконт в размере 60% (то есть поправочный коэффициент в размере 0,4). С 1 января 2018 года указанные облигации не принимаются в обеспечение по операциям кредитования и операциям РЕПО Банка России.



Решение об изменении дисконтов (поправочных коэффициентов) не распространяется на облигации, исполнение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями РФ или солидарным поручительством АО «АИЖК» (для облигаций с ипотечным покрытием).

