С момента публикации рейтинга АКРА для банка «ФК Открытие» стоимость его евробонда упала до годового минимума, а доходность увеличилась до 8,5% годовых. Некоторые инвесторы пересмотрели оценки рисков и продавали бумагу, пишет РБК.

После того как Аналитическое кредитное рейтинговое агентство установило банку «Открытие» рейтинг «BBB-(RU)», стоимость субординированных еврооблигаций с погашением 26 апреля 2019 года понизилась с 106,8% до 102,68% от номинала (данные на 16:50 мск 7 июля), констатирует начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанса» Василий Копосов. Объем этого выпуска составляет 500 млн долларов.

Последний раз до такой стоимости бумага падала в марте 2016 года, следует из данных Bloomberg.

АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг «BBB-(RU)» Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «BBB-(RU)», прогноз — «стабильный».

Таким образом, доходность данной бумаги достигла 8% годовых, говорит Копосов. В четверг, 6 июня, доходность составляла 8,5%, поднявшись с 6% — значения, на котором она закрепилась вечером в пятницу, 30 июня, говорит генеральный директор УК «АриКапитал» Алексей Третьяков.

Такая доходность очень высока для российской еврооблигации с погашением в 2019 году, считает Копосов. Так, если взять аналог данной бумаге — субординированный евробонд Промсвязьбанка с погашением в 2019 году и таким же кредитным рейтингом от Moody's («B2)», то у него доходность к погашению составляет 5% (купон 10,2%, погашение в ноябре 2019 года), сопоставляет инструменты эксперт.

Повышение доходности означает, что некоторые инвесторы, пересмотрев свою оценку риска данных облигаций, начали продавать бумагу — из-за этого выросла доходность к погашению, поясняет Косопов.

Как говорится в материалах банка, данный выпуск еврооблигаций не предполагает конвертации в капитал, потому что он выпущен до введения соответствующих норм «Базеля III», поясняет старший директор по финансовым организациям Fitch Александр Данилов. «Досрочный возврат или досрочное погашение такого займа допускается при условии получения представительного согласования в ЦБ. Но на практике бывали случаи, когда банки, чтобы заработать, выкупали свои подешевевшие бонды на родственные и дружеские структуры. Особенно это было распространено в кризис», — уточняет Данилов.

По словам Третьякова, несмотря на то, что бумага, согласно условиями выпуска, не конвертируется в капитал, инвесторы все равно традиционно воспринимают субординированные бумаги как инструменты с повышенным риском.

Причин повышения доходности бумаги «Открытия» две, говорит Алексей Третьяков. Первая — это, естественно, рейтинг и пресс-релиз АКРА. Агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку. В частности, уровень рейтинга означает, что с 14 июля на банковских депозитах «ФК Открытие» не смогут размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов. Инвесторы в день присвоения рейтинга рассказывали РБК, что удивлены оценкой АКРА.

Вторая причина, по словам Третьякова, — внешний фон. На этой неделе инвесторы распродавали еврооблигации российских эмитентов на фоне падения нефтяных цен, говорит он. «Так, если смотреть на более продолжительный горизонт, то в целом в середине июня российские бумаги, номинированные в валюте, дешевели, так как произошло повышение ставки ФРС. Повышение доходности в результате этого составило 0,3—0,5% в среднем», — указывает Третьяков.

Из-за того что банк, скорее всего, не сможет привлекать средства пенсионных фондов, а новые выпуски бондов не попадут в ломбардный список ЦБ, инвесторы вынуждены учитывать риски повышенного давления на ликвидность банка, комментирует глава отдела валидации RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков. «Также надо учитывать, что банк не сможет пролонгировать старые выпуски облигаций, так как ЦБ может ввести запретительный поправочный коэффициент, как это произошло в мае 2017 года с выпусками банков, которые не соответствовали ранее введенным требованиям по рейтингам», — предупреждает Волков. В итоге под ужесточение требований подпадали бонды ряда банков, в том числе Бинбанка, банка «Союз», Новикомбанка, банка «Держава», банка «Восточный» и других банков, перечисляет он.

Уточним, что вечером в пятницу, 7 июля, ЦБ опубликовал сообщение об изменении подходов к формированию ломбардного списка (прим. Банки.ру).

ЦБ изменил подходы к формированию ломбардного списка Банк России в рамках реализации контрциклического подхода к формированию ломбардного списка повышает требования к обеспечению по своим операциям. Как поясняется в сообщении пресс-службы регулятора, ЦБ принял во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточность обеспечения.

Дальнейшая динамика во многом зависит от действий банка «Открытие», утверждает Алексей Третьяков. По идее крупные эмитенты поддерживают свои выпуски, покупая их часть на рынке в течение одного-двух дней после резких изменений доходности.

«Если же такая поддержка не будет оказана в ближайшие дни, то это может свидетельствовать о недостаточном уровне ликвидности на такие операции, что вызовет тревогу у инвесторов», — говорит Третьяков.

Пока что повышение доходности не продолжается, 7 июля даже произошло ее снижение на 0,3%, говорит Третьяков. Это может быть сигналом, что какие-то структуры все-таки совершают покупки бумаги, однако точно утверждать этого нельзя, так как движение небольшое, говорит Третьяков. При этом доходность выпуска старших еврооблигаций, которые не попадают в капитал при наступлении определенных событий, повысилась на 0,3%. Источник, знакомый с ситуацией в кредитной организации, заявил, что банк не поддерживает данную бумагу покупками со своей стороны.

«Мы ожидаем, что в скором времени, когда эмоции спадут, доходности по данной бумаге вернутся к обычным уровням, — говорит член правления банка «Открытие» Константин Церазов. — Мы считаем рост доходности по этой бумаге краткосрочной эмоциональной реакцией очень узкой прослойки инвесторов, которые ориентируются на субординированные выпуски и имеют более спекулятивный настрой». Он указывает, что динамика по остальным бумагам банка в целом соответствует тому, как ведут себя инструменты других эмитентов сопоставимого качества.

«Мы считаем, что эти эмоции вызваны рейтингом АКРА: никаких других факторов для роста доходности нет. Происходит это на крайне небольших объемах, то есть продавать бумагу готово очень небольшое число держателей, в основном это не институциональные инвесторы», — утверждает Церазов.

У банка есть еще один выпуск субординированных евробондов с погашением в декабре 2019 года. Однако его объем меньше — 300 млн долларов, и выпуск неликвиден, поэтому на его доходность опираться будет не совсем корректно, говорит Третьяков. То же самое касается и рублевых облигаций, считает он.

Если посмотреть на другие типы выпусков, то у банка есть два выпуска несубординированных еврооблигаций, по которым также произошло повышение доходности, но уже не такое значительное, говорит Третьяков. «Один выпуск составляет 400 миллионов долларов с погашением в ноябре 2019 года, второй — 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2018 года. У них рост доходности вырос за эту неделю с 4% до 5%, что не так много», — констатирует Третьяков.



Согласно данным Rusbonds, в обращении у банка «ФК Открытие» находится 11 рублевых бондов, суммарный объем которых составляет 77,2 млрд рублей, и шесть валютных совокупным объемом 2 млрд долларов.

​Sberbank CIB: возможный отток ликвидности из «ФК Открытия»​ не является критичным​ Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом, что может привести к некритичному и краткосрочному оттоку средств пенсионных фондов, написала аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова в обзоре Investment Research «Долговые рынки сегодня».

