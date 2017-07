Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило АйСиБиСи Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «ВВ+/В». После этого рейтинги были отозваны по просьбе банка.

На момент отзыва рейтингов АйСиБиСи Банка прогноз по ним был «позитивным», уточняется в релизе агентства.

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что АйСиБиСи Банк является стратегически очень важной дочерней компанией по отношению к Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC Ltd.). Кроме того, уровень рейтингов банка обусловлен высоким качеством его активов и хорошими финансовыми показателями. По нашему мнению, несмотря на неблагоприятные рыночные условия, группа ICBC намерена сохранить присутствие на российском рынке, чтобы продолжить обслуживать своих постоянных клиентов. Мы ожидаем, что материнский банк сможет оказывать текущую и экстраординарную поддержку АйСиБиСи Банку в случае необходимости», — говорится в сообщении.



«Позитивный» прогноз по рейтингам банка на момент их отзывов отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам РФ и мнение экспертов о том, что АйСиБиСи Банк в существенной степени подвержен рискам, связанным с ведением деятельности в России.