Правительство РФ разрешило предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса РФ, и их «дочкам» открывать депозиты в ряде российских представительств иностранных кредитных организаций, в том числе в представительствах старейшей китайской кредитной организации Bank of China и американского банка JPMorgan Chase, сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, российские предприятия теперь вправе приобретать ценные бумаги перечисленных в распоряжении кредитных организаций.

Как следует из документа, теперь российские предприятия ОПК смогут открывать вклады в «дочке» одного из крупнейших японских банков — Sumitomo Mitsui, французской финансовой группы Credit Agricole, европейского банка BNP Paribas, а также в HSBC.

Кроме того, банковские услуги российским компаниям смогут предоставлять банк «Интеза» — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, Дж. П. Морган Банк Интернешнл, бенефициаром которого является американская финансовая корпорация JPMorgan Chase, Натиксис Банк, зависимый от французского банка Natixis, а также российский Дальневосточный Банк.



«Определить, что хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации… вправе открывать счета (в указанных акционерных обществах)… заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада с указанными кредитными организациями и приобретать ценные бумаги указанных кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является рубль либо иностранная валюта», — говорится в документе.