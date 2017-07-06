Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности организаторов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров) за неисполнение установленных обязанностей.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предполагается, что неисполнение установленных обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет, обеспечивающим предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями, будет влечь за собой наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Государственная дума 14 июня одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается определить порядок осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями. В частности, предлагается запретить операторам мессенджеров работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке.

Авторами законопроекта выступают депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»). Изменения вносятся в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Кроме того, проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.



В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении подобной рассылки законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису на основании вступившего в законную силу решения суда.