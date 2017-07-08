Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает Reuters.

«Недавнее размещение (Россией) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности», — цитирует агентство слова Ройса.

Законопроект представляет собой поправку к акту о национальной обороне.

О том, что Москва якобы нарушает договор РСМД, ранее заявляла группа сенаторов в комитете по вооруженным силам палаты представителей. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва никогда не нарушала договор, о чем неоднократно говорила.