Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте банка «Международный Финансовый Клуб» до «Caa1» с «B3» и подтвердило краткосрочные депозитные рейтинги на уровне «Not Prime». Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка понижены до «caa1» с «b3». Долгосрочная оценка риска контрагента ухудшена до «B3(cr)» с «B2(cr)», а краткосрочная подтверждена на уровне «Not Prime(cr)».

Прогноз по всем долгосрочным депозитным рейтингам — «развивающийся». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's.

Понижение базовой оценки кредитоспособности банка «МФК» до «caa1» отражает его очень слабые характеристики кредитоспособности, отмечается в релизе. Его более высокие, чем ожидалось, кредитные издержки и потери от консолидации проблемного банка «Таврический» оказали дополнительное давление и «съели» собственный капитал МФК, оставив отрицательную величину в 8,5 млрд рублей на конец 2016 года, при этом вливаний последних месяцев от акционеров оказалось недостаточно для восстановления консолидированной капитальной позиции банка до уровня, сопоставимого с показателями других банков с рейтингами категории «В», следует из сообщения.

Для компенсации убытков и восстановления капитальной базы МФК акционеры банка оказали ему в марте — апреле 2017 года поддержку капиталом с позитивным эффектом для капитала первого уровня в размере примерно 10 млрд рублей, и в III квартале этого года банк получит в капитал еще около 1 млрд, указывает Moody's.

Moody's ожидает стабилизации показателей прибыльности банка «МФК» в течение ближайших 12—18 месяцев.