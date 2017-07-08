Сбербанк России получил 18,53% акций крупного словенского ретейлера Poslovni Sistem Mercator d.d. на публичном аукционе, говорится в сообщении банка.
«Сбербанк в полной мере осознает ключевую роль Mercator для экономики Словении и будет действовать в наилучших интересах компании», — следует из сообщения.
Стартовая цена на состоявшемся аукционе была установлена на уровне 40,580 млн евро.
Акции были заложены в пользу Сбербанка в рамках соглашения о залоге акций между кредитной организацией и их предыдущим владельцем Agrokor Investments B.V. Эти акции являлись залогом, обеспечивающим исполнение обязательств перед Сбербанком в рамках кредитного соглашения с Agrokor.
Agrokor являлся крупнейшей компанией в бывшей Югославии, обеспечивающей около 15% ВВП страны.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.