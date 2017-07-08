Сбербанк России получил 18,53% акций крупного словенского ретейлера Poslovni Sistem Mercator d.d. на публичном аукционе, говорится в сообщении банка.

«Сбербанк в полной мере осознает ключевую роль Mercator для экономики Словении и будет действовать в наилучших интересах компании», — следует из сообщения.

Стартовая цена на состоявшемся аукционе была установлена на уровне 40,580 млн евро.

Акции были заложены в пользу Сбербанка в рамках соглашения о залоге акций между кредитной организацией и их предыдущим владельцем Agrokor Investments B.V. Эти акции являлись залогом, обеспечивающим исполнение обязательств перед Сбербанком в рамках кредитного соглашения с Agrokor.

Agrokor являлся крупнейшей компанией в бывшей Югославии, обеспечивающей около 15% ВВП страны.


Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.