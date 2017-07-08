Следственными органами СКР по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора Русского Торгово-Промышленного Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

В ходе следствия установлено, что первый заместитель директора Рускобанка в период 2013—2014 годов в нарушение требований устава банка и распорядительных документов о порядке заключения соглашений в области кредитования, без ведома правления банка заключил два дополнительных соглашения к договорам кредитования юридического лица, в соответствии с которыми юридическое лицо, ранее получившее в банке кредиты на общую сумму 180 млн рублей, приобрело возможность исполнить свои обязательства не возвратом денежных средств, а путем передачи банку векселей третьей организации.

В результате должник банку денежные средства не возвратил, а в соответствии с соглашениями разместил на депозите нотариуса в пользу банка векселя третьей организации. При этом векселя заведомо не подлежали принятию банком ввиду действовавших нормативов ЦБ РФ, а сама организация — эмитент векселей ввиду неплатежеспособности не имела фактической возможности выплатить банку по векселям денежные средства.

Вследствие действий обвиняемого банку был причинен ущерб в сумме не менее 180 млн рублей, что привело к наступлению тяжких последствий в виде существенного затруднения хозяйственной деятельности банка.

По уголовному делу собрано достаточно доказательств виновности бывшего банковского работника в совершении инкриминируемого ему преступления, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.