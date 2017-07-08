Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Сбербанк Факторинг» о взыскании с НАО «Юлмарт» около 782 млн рублей долга, говорится в решении суда.



Столичный арбитраж по заявлению истца взыскал с НАО 706,7 млн рублей основного долга по договору факторинга и пени в размере 75,1 млн рублей.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, но сумму долга не оспаривал. Он указал на неверный расчет истцом суммы задолженности и начисленной на нее суммы пеней. Однако суд посчитал, что НАО «Юлмарт» доводы истца документально не опровергло, доказательств оплаты в заявленном размере не представило.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил заявление Сбербанка о признании недействительным договора между председателем совета директоров НАО «Юлмарт» Дмитрием Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым, на основании которого было подано заявление о банкротстве «Юлмарта».

Компания «Юлмарт» в феврале 2015 года получила от Костыгина кредит в размере 250 млн рублей на год. Председатель совета директоров в начале 2016 года переуступил долг Морозову, который обратился к «Юлмарту», а затем подал иск в арбитражный суд. НАО не перечислило предпринимателю долги, что послужило причиной обращения с заявлением о банкротстве.

В производстве суда имеется несколько заявлений о признании банкротом структур «Юлмарта».