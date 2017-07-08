Футбольный клуб «Динамо» получил 6,5 млрд рублей за передачу группе ВТБ доли в девелоперском проекте «ВТБ Арена парк», следует из годовой отчетности клуба.
В пояснении указано, что клуб получил две компенсации за расторжение «Инвестиционного договора от 18 февраля 2008-го» — на сумму 5,2 млрд и 1,3 млрд рублей, данное решение принято внеочередным общим собранием акционеров 16 декабря, когда была одобрена сделка по продаже прав на часть коммерческой недвижимости в проекте «ВТБ Арена парк».
Представитель общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (ОГО «ВФСО «Динамо»), владеющего одноименным футбольным клубом, подтвердил RNS, что речь идет о передаче доли в «ВТБ Арена парк».
«Речь идет о компенсации за расторжение инвестконтракта, которую мы получили за то, что банку уступили офисы и машино-места. Два трансферта — это технический момент», — пояснил представитель «Динамо».
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.