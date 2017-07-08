Футбольный клуб «Динамо» получил 6,5 млрд рублей за передачу группе ВТБ доли в девелоперском проекте «ВТБ Арена парк», следует из годовой отчетности клуба.



В пояснении указано, что клуб получил две компенсации за расторжение «Инвестиционного договора от 18 февраля 2008-го» — на сумму 5,2 млрд и 1,3 млрд рублей, данное решение принято внеочередным общим собранием акционеров 16 декабря, когда была одобрена сделка по продаже прав на часть коммерческой недвижимости в проекте «ВТБ Арена парк».

Представитель общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (ОГО «ВФСО «Динамо»), владеющего одноименным футбольным клубом, подтвердил RNS, что речь идет о передаче доли в «ВТБ Арена парк».

«Речь идет о компенсации за расторжение инвестконтракта, которую мы получили за то, что банку уступили офисы и машино-места. Два трансферта — это технический момент», — пояснил представитель «Динамо».