Для развития рынка золота России необходимо последовать примерам других стран и снизить ставку НДС на золото до 0%, с таким предложением выступили представители Всемирного совета по золоту в ходе совещания при комитете Госдумы по финансовому рынку.



Россия является третьей страной по объему производства золота, а Банк России — крупнейшим покупателем золота в мире: так, в прошлом году регулятор приобрел 201 тонну. Однако российский рынок характеризуется слабым спросом со стороны частных инвесторов, отметил исполнительный директор Всемирного совета по золоту Арам Шишманян.

«Россия один из крупнейших производителей, это самый крупный официальный покупатель золота, но если посмотреть на спрос со стороны частных инвесторов, он достаточно низкий — меньше чем четыре тонны», — подчеркнула директор по центральным банкам и госполитике Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц. Для сравнения: в Китае инвесторы приобрели почти 300 тонн золота, в Германии — свыше 100 тонн, во Вьетнаме и Таиланде — 50–70 тонн.

Это происходит из-за высокой ставки НДС, считает Фиц: «Россия обладает самой высокой ставкой НДС в мире — 18%, — сказала она. — Именно такая ситуация является барьером в развитии рынка золота».

В Евросоюзе и Китае при покупке золота инвесторы не платят налог, в США в большинстве штатов ставка также обнулена, а в среднем составляет 1%, в Индии она равняется 3%, отметила Фиц.

«Отмена его (НДС) могла бы привести к полезным (сдвигам) для экономики в целом, для инвесторов и для бюджета», — заключила Фиц.

Председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков констатировал, что сохранение НДС на приобретение золота негативно сказывается на российском рынке, особенно после того как Белоруссия и Казахстан обнулили ставки.