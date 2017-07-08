Прокуратура Ленинского района г. Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

По версии следствия, обвиняемый в 2011—2016 годах привлекал денежные средства граждан — пайщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды.

В указанный период обвиняемый совершил хищение денежных средств у 481 жителя Челябинской и Свердловской областей, обратив в свою пользу свыше 132 млн рублей.

После этого обвиняемый легализовал похищенные денежные средства путем оформления фиктивных договоров займа на лиц, находящихся с ним в родственных и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества.

Всего злоумышленник совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами на сумму около 46 млн рублей.

Основная часть потерпевших по уголовному делу являются жителями преклонного возраста, пенсионерами.

В ходе следствия наложены аресты на имущество, добытое преступным путем, на сумму около 5 млн рублей.