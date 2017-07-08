Минкомсвязь выступает за создание пилотных проектов в РФ в сфере криптовалют, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.

«Я не готов прокомментировать здесь позицию РФ, потому что она вырабатывается прежде всего в Банке России, коллеги над этим работают. Мы как технологическое министерство, конечно же, выступаем за так называемый механизм — их еще называют правовыми песочницами — иными словами, неких пилотных проектов, когда на ограниченной территории в отношении ограниченного числа участников можно попробовать провести эксперимент», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос об использовании криптовалют в РФ, а также вероятности создания Россией национальной криптовалюты.

«Мы выступаем за такие пилотные проекты. Мы их активно продвигаем», — добавил он.

«Будет или нет что-то по криптовалютам — нужно дождаться решения Банка России, но я считаю, что те или иные эксперименты нужно делать обязательно, даже если они закончатся (отрицательным) решением», — заключил он.