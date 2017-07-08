Бывший замглавы Минэкономразвития, гендиректор Почты России Николай Подгузов способен привнести в компанию свой опыт работы в банковской сфере и в госвласти, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Также, по его словам, перед новой командой Почты России будет стоять задача завершения подготовки предприятия к акционированию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 июля сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП «Почта России».

«Контракты с (Дмитрием) Страшновым (экс-глава «Почты») истек, это было заранее известно, срок 1 июля 2017 года. Новый руководитель Николай Подгузов, на мой взгляд, способен принести свой опыт работы в банковской среде, управлении активами и, с другой стороны, опыт, в том числе, непосредственного участия в госвласти», — сказал Никифоров.

«Перед новой командой, перед Николаем Подгузовым будет стоять задача, связанная с завершением подготовки к акционированию», — добавил он.

В пятницу Подгузов был назначен гендиректором Почты России, на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. Подгузову 43 года, с сентября 2013 года он занимал пост замглавы Минэкономразвития.

Николай Подгузов назначен гендиректором Почты России
Николай Подгузов назначен гендиректором Почты России

Николай Подгузов назначен на должность генерального директора ФГУП «Почта России», говорится в сообщении Минкомсвязи. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года, напомнили в министерстве.