Бывший замглавы Минэкономразвития, гендиректор Почты России Николай Подгузов способен привнести в компанию свой опыт работы в банковской сфере и в госвласти, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Также, по его словам, перед новой командой Почты России будет стоять задача завершения подготовки предприятия к акционированию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 июля сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП «Почта России».

«Контракты с (Дмитрием) Страшновым (экс-глава «Почты») истек, это было заранее известно, срок 1 июля 2017 года. Новый руководитель Николай Подгузов, на мой взгляд, способен принести свой опыт работы в банковской среде, управлении активами и, с другой стороны, опыт, в том числе, непосредственного участия в госвласти», — сказал Никифоров.

«Перед новой командой, перед Николаем Подгузовым будет стоять задача, связанная с завершением подготовки к акционированию», — добавил он.

В пятницу Подгузов был назначен гендиректором Почты России, на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. Подгузову 43 года, с сентября 2013 года он занимал пост замглавы Минэкономразвития.