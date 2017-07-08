Минфин РФ выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Он также допускает инвестирование средств из объединенного фонда только после достижения его объема уровня в 7% от ВВП России.



«На какой базе это будет делаться — мы предлагаем на базе Фонда национального благосостояния. Он служит, с одной стороны, источником для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — отметил Силуанов.

«Вопрос инвестирования предлагаем решать таким образом, что целесообразно поставить планку, сверх которой если (объединенный) фонд достигнет этого уровня, можно будет говорить об инвестировании. На наш взгляд, это 7% ВВП», — добавил он.

Окончательное решение, по словам Силуанова, примет правительство РФ. Он также рассчитывает, что все вопросы по объединению будут разрешены в весеннюю сессию парламента. «Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — сказал он.