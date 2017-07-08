Экономика РФ в 2017 году достигнет динамики развития еврозоны, далее надо двигаться к цели мировых темпов роста ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.



«Сегодня двое коллег подошли и были очень позитивно настроены в отношении наших успехов в макроэкономике, информации о том, что у нас темпы роста ВВП 2% — это примерно такой же темп роста, как в еврозоне», — рассказал Силуанов журналистам на брифинге в кулуарах саммита G20.

«В этом году мы как раз достигнем динамики развития экономики еврозоны, ну а в дальнейшем уже будем двигаться к повышению темпа роста до мировых», — отметил он, напомнив, что они в этом году составят 3,6% от ВВП.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019—2020 годов.

По данным Росстата, ВВП РФ в I квартале 2017 года вырос на 0,5% в годовом выражении. По итогам первых пяти месяцев года, по оценкам Минэкономразвития, экономика вышла на рост в 1,3% к аналогичному периоду прошлого года; в мае ВВП ускорился до 3,1% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

Банк России ожидает, что экономика во II квартале 2017 года продемонстрирует темпы роста на уровне 0,9—1,3% в годовом выражении, в III квартале — около 1,3%. Министр экономического развития Максим Орешкин более оптимистичен и рассчитывает увидеть уже осенью динамику ВВП выше 2%. По его словам, последние статистические данные позволяют с некоторой уверенностью говорить о том, что по итогам года экономика покажет рост в 2%.