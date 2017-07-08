Президент США Дональд Трамп назвал грандиозной встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 7 июля. Об этом американский лидер заявил в субботу перед началом двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге.

«Вчера у меня была грандиозная встреча с президентом Путиным», — заявил Трамп. Его заявления транслировал британский телеканал Sky News.

Встреча Трампа и Путина состоялась на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.