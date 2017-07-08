Свобода в Интернете не означает вседозволенности, в том или ином виде регулирование сферы будет развиваться, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.



«Мы исходим из того, что свобода в Интернете не означает вседозволенности, и цифровая экономика является лишь новой средой для коммуникации, для применения действующих норм права, которые действуют в различных странах. И ни одна страна мира в конечном счете не позволит игнорировать свое действующее законодательство. Поэтому в том или ином виде регулирование будет развиваться», — сказал Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, об этом президент РФ Владимир Путин говорил, в частности, и на встрече с лидерами БРИКС в пятницу, предложив G20 взять мировое лидерство в выработке такого регулирования.

При этом, подчеркнул министр, оно не должно основываться только на каких-то запретах.

«Мы должны создать новые правила игры, условия для того, чтобы ускорить цифровую трансформацию, а значит, повысить качество жизни и эффективность наших национальных экономик», — считает Никифоров.