Полицейские УТ МВД России по ЦФО задержали участников организованной группы, подозреваемых в фальшивомонетничестве.

«В Москве сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков Банка России различных номиналов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе мероприятий получены сведения о структуре группировки, организаторах и активных участниках, а также каналах сбыта фальшивок. Установлено, что поддельные деньги реализовывались через терминалы оплаты, банкоматы, а также билетопечатающие автоматы на территории вокзальных комплексов Московского региона.

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

К завершающей фазе операции, направленной на задержание установленных участников группы, были привлечены бойцы московского СОБРа Росгвардии. В результате шестеро подозреваемых — мужчины в возрасте от 29 до 35 лет задержаны.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты фальшивые денежные купюры номиналом пять тысяч, одна тысяча и пятьсот рублей на общую сумму более 7,5 млн рублей.