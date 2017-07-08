Премьер Австралии Малкольм Тернбулл предложил сделать цифровую экономику основной темой заседания G20 в 2018 году, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.



«Идет четвертое заседание глав государств G20. Обсуждается развитие цифровой экономики. Премьер Австралии предложил сделать цифровую экономику основной темой заседания G20 в 2018 году», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что G20 должна взять на себя задачу создания условий для развития цифровой экономики.