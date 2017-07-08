Президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп прислушался к ответам на вопросы о «вмешательстве» в американские выборы. Об этом Владимир Путин сообщил в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20.



«Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как Трамп отнесся к информации, представленной российским президентом, о возможном вмешательстве киберпреступников в выборы в США.

«Президент США ставил вопрос (о якобы вмешательстве РФ в выборы в США), мы обсуждали этот вопрос. Это был не один вопрос, их было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, и я ее воспроизвел — нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборной процесс в США», — заявил Путин.