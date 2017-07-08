Президент РФ Владимир Путин уверен, что российская экономика вышла из рецессии. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20.



«Рост российской экономики очевиден, российская экономика — совершенно определенно можно это сказать — вышла из рецессии», — заявил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что тренд к росту российской экономики удастся закрепить. «Конечно, нельзя сказать, что этот тренд (к росту экономики) является абсолютно устойчивым, мы должны внимательно следить за тем, чтобы его поддержать», — заявил он. «У меня есть все основания полагать, что нам это удастся», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил движение к росту в глобальной экономике. «Неблагоприятных тенденций мы уже почти не видим. Тенденций во всяком случае. Есть факторы, которые не способствуют развитию экономики, в том числе мировой экономики, и в еврозоне, и в России, — это те самые нелегитимные ограничения», — заявил глава государства.

«Мы выступаем за снятие всяких ограничений, за свободу торговли, за то, чтобы работать в рамках Всемирной торговой организации, в рамках правил ВТО», — подчеркнул он.

В целом Путин заявил, что вопросы, рассматриваемые на G20, чрезвычайно важны. «Двадцатка» — это прежде всего экономический форум, хотя много вопросов политического характера возникает и смежных, но все-таки основная тема — это развитие мировой экономики, и именно этому уделялось основное внимание, — сказал он. — Мы договорились об определении принципов устойчивости экономики, и это чрезвычайно важно для того, чтобы работать по единым стандартам».