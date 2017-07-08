Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.



В ходе расследования установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку товара. Используя подложные документы, злоумышленник перечислил более 560 млн рублей на счета нерезидентов. Фактически поставка продукции не осуществлялась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.