Мировая экономика демонстрирует рост, который опирается на широкую базу и в следующем году, как ожидается, продолжится. С таким заявлением выступила в субботу по завершении саммита G20 в Гамбурге принимавшая в нем участие директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.



«В своих дискуссиях с лидерами «двадцатки» я отметила, что глобальное экономическое восстановление идет, как предполагалось, опирается на широкую (основу) и, как ожидается, продолжится в будущем году, — подчеркнула Лагард. — В то же время есть необходимость принять меры против излишней самонадеянности и рисков, включая обостренную финансовую уязвимость, низкую производительность труда и растущее неравенство».

С точки зрения руководителя МВФ, «текущий период роста следует использовать для принятия дальнейших мер предосторожности в финансовом секторе — посредством наращивания буферных капиталов и укрепления банковских и корпоративных балансов».

Кроме того, необходимо решать вопрос отсутствия роста реальной заработной платы, который «может подорвать восстановление», предупредила Лагард.

По ее словам, в складывающейся ситуации она рекомендовала участникам саммита ускорить торговые реформы, увеличить объемы инвестиций в производственную инфраструктуру, вкладывать средства в развитие «человеческого капитала», ускорить реформы на рынке труда и расширить доступ к финансовым услугам.