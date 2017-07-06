Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин «на полях» саммита «группы двадцати» в Гамбурге затронули вопросы всеобъемлющего экономического диалога двух стран. Переговоры на данную тему продолжатся позднее в текущем месяце в Вашингтоне. Об этом в беседе на борту самолета американского лидера на пути из Гамбурга в Вашингтон сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Согласно изложенным главой Минфина сведениям, встреча американского и китайского лидеров продолжалась более полутора часов и продлилась бы дольше, если бы не определенные ограничения.

«У нас состоялись очень прямые дискуссии по Северной Корее. У нас состоялись очень прямые дискуссии по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности. У нас состоялись очень прямые дискуссии, касавшиеся всеобъемлющего экономического диалога, которые мы продолжим встречей в июле в Вашингтоне», — сказал Мнучин.

Он не пояснил, кто именно будет принимать участие в запланированных на июль консультациях в американской столице, и не конкретизировал повестку этих встреч.