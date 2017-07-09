Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была для американского лидера лучшей на «двадцатке». Такое мнение выразил, комментируя итоги встречи, американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

Он предупредил, что в свете продолжающихся в Вашингтоне расследований о роли России в прошедших выборах в США перспективы двусторонних отношений остаются тревожными.

«В краткосрочном плане это победа для Путина в том плане, что его встреча с Трампом была для американского президента гораздо лучше всех остальных на «двадцатке», — заявил Бреммер, добавив, что «для двух стран, активно противостоящих друг другу, это само по себе примечательно».

«Лично Трамп хочет перезагрузки с Путиным, невзирая на мнение американских союзников, прессы и конгресса» США, продолжил специалист. По его убеждению, в конечном счете глава Белого дома будет «резко ограничен» в плане свободы маневра «не только упомянутыми мнениями, но и реальностью продолжающихся расследований» в Вашингтоне.

Бреммер считает, что в конечном счете все это способно сильно ухудшить американо-российские отношения.